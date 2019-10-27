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Налоговая оценила идею моратория на проверку ФЛП

Налоговая оценила идею моратория на проверку ФЛП

Для развития отечественной экономики и системы налогообложения нужно усилить контроль за рисковыми операциями и эффективно противодействовать такому негативному явлению, как «серый» импорт. Зато система упрощенного налогообложения не требует изменений по своей сути.

Об этом сообщил Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов, передает пресс-служба ведомства.

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Именно на это направлены законодательные изменения по применению РРО, которые должны стимулировать бизнес работать “в белую”, детенизировать экономику.

«Наша задача – это введение новейших РРО для всего бизнеса в Украине, уже для существующих бизнес-моделей. Не видел ни одного оппонента этой инициативы. У нас на сегодняшний день уже есть 400 тыс. кассовых аппаратов, и все бизнесмены, которые ими пользуются, в т.ч. и мелкие предприниматели, которые, например, торгуют подакцизными товарами, поддерживают эти инициативы», – отметил Сергей Верланов.

Глава ГНС также выразил поддержку инициативы о введении моратория на проверки физических лиц-предпринимателей всех категорий, кроме “рисковых”, на два года.

«Мы должны развивать нашу систему экономики и налогообложения и идти вперед, конечно, не меняя упрощенку по своей сути, но и добавляя контроль за периметром государственной экономики», – подчеркнул Сергей Верланов.

По материалам Finance.UA
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