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«Гелик» станет электромобилем

«Гелик» станет электромобилем

Знаменитый немецкий внедорожник Mercedes G-Class получит полностью электрическую версию. Такое заявление сделал глава концерна Daimler Ола Каллениус во время своего выступления на Автомобильном конгрессе в Берлине.

По словам Каллениуса, в прошлом внутри компании Mercedes много дискутировали о судьбе легендарного «Гелендвагена». Кое-кто считал, что пора прекратить его выпускать. Предлагалось это сделать поэтапно, а не сразу.

Но Каллениус считает, что G-Class – это последняя модель компании Mercedes, которую можно перестать выпускать. То есть «Гелик» для «Мерседеса» значит чрезвычайно много и от него не откажутся.

Более того, Mercedes G-Class получит полностью электрическую версию. Скорее всего, она будет продаваться под логотипом «EQ», как кроссовер EQC и другие электромобили, над которыми сейчас работает Mercedes (например, флагманский EQS).

По материалам autonews.ua
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