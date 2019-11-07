В Украине аренда земельных паев ежегодно дорожает на 10%. По данным Держгеокадастра, в прошлом году в среднем она составила 1613 грн/га. Правда, фактически стоила 2700 грн, или 100-110 евро/га, рассказала Ольга Ходаковская из Института аграрной экономики.

“Самая дорогая аренда паев в Черкасской области – от 4500 до 5200 гривен. Подобная ситуация в Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях. Дешевле всего арендовать землю в Запорожской и Херсонской областях. Регионы относятся к зоне рискованного земледелия”, – говорит Ходаковская.

В Украине аренда паев вдвое дороже, чем в странах ЕС.

В Словакии за угодья платят 50 евро;

в Латвии – 57 евро;

в Литве – 99 евро;

в Чехии – 104 евро.

“Цена выше из-за высокого уровня конкуренции. Чем выше конкуренция, тем выше арендная плата за землю. Владельцы земельных паев не хотят заключать долгосрочные договоры аренды. Так, в Черкасской области с каждым перезаключением стоимость аренды паев растет. Больше платят как фермеры, так и крупные агрохолдинги”, – объясняет эксперт.

Добавляет, что только 10,4% владельцев паев готовы продать их, когда откроют рынок земли. Сдавать в аренду дальше планируют 43%.

“Есть те, кто готов продать землю за $6000 за гектар. В то же время в Украине цена не будет слишком высокой. Земля не будет стоить дороже, чем в соседних европейских странах. В Болгарии – это 1500 до 2000 евро за гектар. В Польше – 8000-10 000 евро. Цена зависит от качества почв, плодородия, месторасположения участка. Земли пригодны для выращивания виноградников или оросительные угодья всегда дороже”, – резюмировала Ольга Ходаковская.