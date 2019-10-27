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Евростат определил, в какой из стран ЕС живут самые счастливые люди (инфографика)

Евростат определил, в какой из стран ЕС живут самые счастливые люди (инфографика)

В 2018 году Бельгия, Нидерланды, Австрия и Финляндия стали самыми счастливыми странами Европейского Союза.

Об этом сообщает статистическая организация Европейской Комиссии Евростат.

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В 2018 году свыше 62% людей в возрасте 16 лет и старше в ЕС сообщили, что они были счастливыми все время (14%) или большую часть времени (48%) в течение последних четырех недель.

По сравнению с 2013 годом доля счастливых людей в странах ЕС увеличилась более чем на 2 п.п. (60%).

По данным статистической организации, в Бельгии, Нидерландах, Австрии и Финляндии живут самые счастливые люди: более трех четвертых (по 76% в каждой стране) заявили, что они чувствовали себя счастливыми все или большую часть времени за последние четыре недели.

Чуть меньше счастливых людей живут в Люксембурге (74%), Испании (72%) и Дании(70%).

Частота счастья оказалась самой низкой в Латвии (31%), Болгарии (35%), Хорватии (42%), Литве (45%), Греции и Румынии (по 46%).

Чтобы измерить частоту счастья людей, респондентов попросили оценить частоту их счастья за последние четыре недели по следующей шкале: «все время», «большую часть времени», «иногда», «мало времени» или «ни разу».

По материалам Mind
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