МВФ сообщил, что необходимо для роста экономики Украины

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Международный валютный фонд считает необходимым продвижение структурных реформ в Украине, которые предусматривают борьбу с коррупцией, сокращение роли государства и олигархов в украинском бизнесе.
Об этом заявил во время брифинга представитель фонда Джерри Райс.
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Райс подчеркнул, что МВФ поддерживают общую цель более быстрого и более устойчивого экономического роста с целью привлечения столь необходимых инвестиций для повышения уровня жизни народа Украины.
“Мы считаем, что Украине необходимо проводить структурные реформы, в частности, для повышения эффективности управления и борьбы с коррупцией, а также для снижения роли государства и олигархов (в экономике страны – ред.)”, – подчеркнул он.
По его словам, украинским властям также необходимо поддерживать макрофинансовую стабильность в стране и прилагать усилия для того, чтобы “свести к минимуму финансовые затраты, связанные с решениями банков, а также укреплять верховенство права и бороться с коррупцией”.
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