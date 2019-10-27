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Польский антимонопольный орган объявит "Газпрому" "самый высокий штраф в своей истории"

Польский антимонопольный орган объявит "Газпрому" "самый высокий штраф в своей истории"

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции по поводу своего решения относительно проекта “Северный поток-2” объявит о “самом высоком штрафе в своей истории”.

Такой анонс ведомство сделало в приглашении для прессы, сообщает BiznesAlert.

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Антимонопольный орган Польши в мае 2018 года инициировал антимонопольное расследование относительно вероятного сговора ПАО “Газпром” и иностранных инвесторов при реализации проекта “Северный поток-2” (на основании “создания совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK”).

Согласно законодательству Польши президент UOKIK имеет право налагать штрафы (до 10% годового оборота соответствующего лица) на компании, которые, по его мнению, осуществляют концентрацию без получения согласия UOKIK.

Перед этим UOKIK выступил против формирования консорциума “Северный поток-2” из-за того, что сделка могла привести к ограничению конкуренции.

Как известно, газопровод строит дочерняя компания “Газпрома” Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы. Речь идет об Engie из Швейцарии, а также четырех компаниях из Нидерландов: Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

По материалам Економічна Правда
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