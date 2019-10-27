Межбанк: день закончился позитивно для гривны

В четверг на валютном рынке тренд по курсу зависел от двух основных факторов:

1) текущих задач и операций на межбанке крупных игроков;

2) поведения Нацбанка.

Как мы и предупреждали в утреннем прогнозе – активность на межбанке постепенно снижается по мере приближения конца недели, но при этом это не значит, что рынок пребывает “в спячке”.

Скорее наоборот – снижение ликвидности в банковской системе сразу еще на 5,2 млрд гривен (до 40,75 млрд на корсчетах банков на утро четверга) снова оказало психологическую поддержку гривне и частично “связало” возможности раскачки рынка спекулянтами. Дефицит гривны у крупных экспортеров простимулировал рост продаж валюты с их стороны. Но покупатели оказались весьма привередливыми по цене и пользуясь ситуацией – откровенно играли “на понижение”. Частично им это удалось.

Но во многом их “хотелки “ по минимизации курса уперлись в действия Нацбанка. Регулятор ожидаемо скупал излишки доллара на межбанке, что и удержало его курс от более серьезного проседания.

«Дочки» иностранных компаний были снова замечены с покупкой валюты под репатриацию дивидендов, но их объемы оказались достаточно небольшими и не привели к скачкам курса.

Чуть побудоражили рынок только выходы нескольких крупных покупателей валюты ближе к обеду, когда Нацбанк уже выкупил свои дежурные $30 млн через Matching и этим убрал избыток предложения, а эти крупные покупатели только вышли на торги и кратковременно нарушили шаткое равновесие на межбанке.

Но тяжелый период для гривны быстро кончился и после обеда на уже малоактивном рынке доллар снова дешевел. На позитивных для гривны настроениях сессия и завершилась.

Ход торгов:

Стартовав с 24,59/24,63 гривен за доллар уже к 11 часам курс просел до 24,52/24,55. Предложение превышало спрос и к 12:00 доллар уже был на уровне 24,49/24,52. Нацбанк выходил на торги и скупил излишек предложения через Matching. Купил не менее $30 млн, чем практически выравнял спрос и предложение.

Но в этот момент несколько крупных покупателей вышли на межбанк и кратковременно нарушили шаткое равновесие на торгах.

Результат – 24,54/24,57 к обеду и сразу после него. К 15:00 все основные сделки по дню были закрыты, а небольшие по суммам лоты были в основном со стороны продавцов.

Пользуясь практически монопольным положением на торгах, покупатели вначале придавили доллар с 24,53/24,56 (к 15 часам) до 24,50/24,53 гривен к 16:00 и до 24,48/24,51 к концу дня.

Главные события 7 ноября на межбанке:

1) Доллар подешевел с утренних 24,59/24,63 гривен до 24,48/24,51 к завершению сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но снова выкупал доллар через Matching и по нашим данным купил порядка $30 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,5179 гривны за доллар, а официальный курс доллара на 8 ноября составил 24,515816.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,53 / 24,56

евро – 27,17 / 27,20

российский рубль – 0,3846 / 0,3853

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1043 / 1,1044.

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