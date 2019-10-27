Volvo будет использовать блокчейн для работы с аккумуляторами

Компания Volvo Cars сообщила, что станет первым автопроизводителем, который на международном уровне будет отслеживать с помощью технологии блокчейн происхождение кобальта для производства аккумуляторов электромобилей.

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Отслеживание происхождения сырья, в том числе кобальта, который используется в производстве литий-ионных аккумуляторов, это одна из основных задач, стоящих перед автопроизводителями в области устойчивого развития.

Компания Volvo Cars уже достигла соглашения с двумя международными поставщиками аккумуляторов, CATL в Китае и LG Chem в Южной Корее, а также ведущими мировыми компаниями в области блокчейн-технологий. Все они помогут контролировать происхождения кобальта уже с этого года.

В рамках производственно-сбытовых цепей технология блокчейн будет создавать записи транзакций, которые невозможно незаметно изменить впоследствии. Также эта технология обеспечивает соблюдение единого перечня правил данных, что позволяет участникам проводить независимую проверку и аудит транзакций.