Греция будет привлекать новых инвесторов, создав для них налоговые льготы

Греция намерена привлечь богатых инвесторов новыми налоговыми льготами: снижением ставки налога на прибыль, сокращением вдвое налога на дивиденды и единым налогом на весь доход за рубежом.

Соответствующие поправки греческое правительство подготовило в законодательство, сообщает Forbes.

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Это должно привлечь в страну состоятельных иностранцев и увеличить таким образом инвестиции в экономику.

Что предлагают. В частности, хотят снизить ставку корпоративного налога с 28% до 24%. Налог на доход от дивидендов может снизиться вдвое – с 10% до 5%. Кроме того, правительство страны предлагает запустить специальную программу для инвесторов, которые хотят стать налоговыми резидентами Греции. Им предложат платить со всех доходов за рубежом единый налог в размере 100 000 евро ежегодно. Доплата за каждого члена семьи составит еще по 20 000 евро.

Участников программы также освободят от уплаты налога на наследство для активов за пределами Греции.

Условия для получения льгот – находиться в стране не менее 183 дней в год и инвестировать в греческую экономику 500 000 евро за первые три года в статусе налогового резидента.

Инвестировать можно в недвижимость, акции и облигации. Если объем вложений достигнет 1,5 млн евро, то единый налог на доход за рубежом уменьшится вдвое, если достигнет 3 млн евро – составит 25 000 евро. Льготы будут действовать в течение 15 лет независимо от смены правительства.

По данным Bloomberg, на голосование новые поправки будут вынесены в конце ноября.