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Swiss снизила цены на перелеты в США

Swiss снизила цены на перелеты в США

Swiss ввела промо-тарифы в обе стороны на перелеты из Киева в города США.

Информация об этом появилась на сайте компании.

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  • Киев – Нью-Йорк – от 400 евро;
  • Киев – Бостон – от 443 евро;
  • Киев – Вашингтон – от 443 евро;
  • Киев – Майами — от 509 евро;
  • Киев – Сан-Франциско — от 622 евро;
  • Киев – Лос-Анджелес — от 640 евро.

Скидка действует – до 24 ноября 2019 года.

Скидка актуальна для вылетов – с ноября 2019 года по март 2020 года включительно.

Минимальный срок пребывания в США должен составлять 6 дней.

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По материалам Finance.UA
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