Swiss снизила цены на перелеты в США

Swiss ввела промо-тарифы в обе стороны на перелеты из Киева в города США.

Информация об этом появилась на сайте компании.

Киев – Нью-Йорк – от 400 евро;

Киев – Бостон – от 443 евро;

Киев – Вашингтон – от 443 евро;

Киев – Майами — от 509 евро;

Киев – Сан-Франциско — от 622 евро;

Киев – Лос-Анджелес — от 640 евро.

Скидка действует – до 24 ноября 2019 года.

Скидка актуальна для вылетов – с ноября 2019 года по март 2020 года включительно.

Минимальный срок пребывания в США должен составлять 6 дней.

Кстати, если вы подумываете взять кредит, не проходите мимо нашего сервиса. Он непременно поможет выбрать оптимальный вариант. Мы очень старались, чтобы сделать его максимально удобным и прозрачным.