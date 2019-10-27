Swiss снизила цены на перелеты в США

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Swiss ввела промо-тарифы в обе стороны на перелеты из Киева в города США.
Информация об этом появилась на сайте компании.
Скидка действует – до 24 ноября 2019 года.
Скидка актуальна для вылетов – с ноября 2019 года по март 2020 года включительно.
Минимальный срок пребывания в США должен составлять 6 дней.
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