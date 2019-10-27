В ЕС планируют создать конкурента для Libra

Европейский Союз рассматривает возможность создания собственной цифровой валюты, которая могла бы конкурировать с криптовалютой Libra от Facebook.

Об этом сообщает The Independent.

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Так, в проектах документов Европейского центрального банка содержится призыв ЕС выработать последовательный подход ко всем криптовалютам, которые варьируются от децентрализованных валют, таких как биткойн, к поддерживаемым государством усилиям, предпринимаемым сейчас в Китае.

До сих пор блок не устанавливал каких-либо существенных правил, касающихся криптовалют, но некоторые европейские страны ввели свои собственные правила.

“ЕЦБ и другие центральные банки ЕС могли бы с пользой изучить возможности и проблемы выпуска цифровых валют центральных банков, в том числе путем рассмотрения конкретных шагов по этому поводу”, – говорится в документе.

Проект могут обсудить с министрами финансов позже на этой неделе, прежде чем он будет потенциально принят в следующем месяце.