В ЕС планируют создать конкурента для Libra

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Европейский Союз рассматривает возможность создания собственной цифровой валюты, которая могла бы конкурировать с криптовалютой Libra от Facebook.
Об этом сообщает The Independent.
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Так, в проектах документов Европейского центрального банка содержится призыв ЕС выработать последовательный подход ко всем криптовалютам, которые варьируются от децентрализованных валют, таких как биткойн, к поддерживаемым государством усилиям, предпринимаемым сейчас в Китае.
До сих пор блок не устанавливал каких-либо существенных правил, касающихся криптовалют, но некоторые европейские страны ввели свои собственные правила.
“ЕЦБ и другие центральные банки ЕС могли бы с пользой изучить возможности и проблемы выпуска цифровых валют центральных банков, в том числе путем рассмотрения конкретных шагов по этому поводу”, – говорится в документе.
Проект могут обсудить с министрами финансов позже на этой неделе, прежде чем он будет потенциально принят в следующем месяце.
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