Нафтогаз сообщил, куда планирует израсходовать средства ЕБРР

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил перечень поставщиков газа, у которых Нафтогаз сможет купить газ за кредитные средства банка.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
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Компании, которые примут участие в тендере, зарегистрированы в Чехии, Швейцарии, Великобритании, Германии и Франции.
Согласно договоренностям между ЕБРР и Нафтогазом, банк выкупил евробонды украинской компании на сумму 120 миллионов евро. По этому проекту Нафтогаз может использовать эти средства для закупки газа у европейских поставщиков, прошедших предварительный отбор.
Ранее Finance.ua сообщал, что НАК “Нафтогаз Украины” разместил еврооблигации сроком 7 лет на 500 миллионов долларов с доходностью 7,625%.
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