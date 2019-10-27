Нафтогаз сообщил, куда планирует израсходовать средства ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил перечень поставщиков газа, у которых Нафтогаз сможет купить газ за кредитные средства банка.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Компании, которые примут участие в тендере, зарегистрированы в Чехии, Швейцарии, Великобритании, Германии и Франции.

Согласно договоренностям между ЕБРР и Нафтогазом, банк выкупил евробонды украинской компании на сумму 120 миллионов евро. По этому проекту Нафтогаз может использовать эти средства для закупки газа у европейских поставщиков, прошедших предварительный отбор.

Ранее Finance.ua сообщал, что НАК “Нафтогаз Украины” разместил еврооблигации сроком 7 лет на 500 миллионов долларов с доходностью 7,625%.