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Продажа реального актива за цифровые активы: состоялась первая сделка в Украине

Продажа реального актива за цифровые активы: состоялась первая сделка в Украине

1 ноября 2019 года в Киеве состоялась первая в мире сделка по продаже автомобиля за Цифровые активы.

Предметом сделки стала передача одной стороной автомобиля Mitsubishi Оutlander взамен на информационный ресурс в виде цифровых активов Bitbon в количестве 1500 токенов, предоставленный второй стороной.

Сделка состоялась всего через месяц, после упоминания о цифровых активах на III Харьковском международном юридическом форуме в рамках панельной дискуссии «Будущее цифровых активов: финансово-правовой взгляд», о которой писал Минфин в данной статье.

Цифровой актив – информационный ресурс, производный от права на ценность и обращающийся в распределенном реестре в виде уникального идентификатора.

Цифровые активы – это новый рынок информационных ресурсов и услуг. Напомним, что первое упоминание о цифровых активах на Минфин было в статье Аналитики прогнозируют инвестиционный бум.

По материалам Finsovetnik
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