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Качество газа в октябре по регионам Украины (инфографика)

Качество газа в октябре по регионам Украины (инфографика)

АО «Укртрансгаз» сообщил показатели качества газа в различных регионах Украины за октябрь 2019 года.

Об этом говорится на сайте компании.

Результаты всех анализов физико-химических показателей за октябрь 2019 года по системе магистральных газопроводов ОАО «Укртрансгаз».

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Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в октябре 2019 года, составляет 8256 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).

Справка Finance.ua:

  • Для отопительного оборудования максимальная эффективность использования топлива обеспечивается при номинальном давлении. При отклонении давления от номинального значения КПД газоиспользующего оборудования существенно снижается.
  • Это приводит к увеличению необходимого объема использования природного газа, что отражается на показаниях счетчика газа.
  • Население использует в основном природный газ (для приготовления пищи и подогрева воды) в утренние и вечерние часы. В это время давление в сетях снижается (время закипания чайника в 4 часа дня по сравнению с 4 часами ночи может отличаться более чем на 50 процентов)
По материалам Finance.UA
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