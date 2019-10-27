Качество газа в октябре по регионам Украины (инфографика)

АО «Укртрансгаз» сообщил показатели качества газа в различных регионах Украины за октябрь 2019 года.

Об этом говорится на сайте компании.

Результаты всех анализов физико-химических показателей за октябрь 2019 года по системе магистральных газопроводов ОАО «Укртрансгаз».

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в октябре 2019 года, составляет 8256 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).

Справка Finance.ua:

Для отопительного оборудования максимальная эффективность использования топлива обеспечивается при номинальном давлении. При отклонении давления от номинального значения КПД газоиспользующего оборудования существенно снижается.

Это приводит к увеличению необходимого объема использования природного газа, что отражается на показаниях счетчика газа.