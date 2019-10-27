Качество газа в октябре по регионам Украины (инфографика)

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АО «Укртрансгаз» сообщил показатели качества газа в различных регионах Украины за октябрь 2019 года.
Об этом говорится на сайте компании.
Результаты всех анализов физико-химических показателей за октябрь 2019 года по системе магистральных газопроводов ОАО «Укртрансгаз».
Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в октябре 2019 года, составляет 8256 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).
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