Реальный прожиточный минимум в Украине больше пенсий в два раза - экономист

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Реальный прожиточный минимум в Украине составляет около 4000 гривен, что выше пенсии примерно в два раза.
Об этом рассказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, комментируя заявления относительно того, что прожиточный минимум перестал быть показателем, по которому измеряется бедность.
“Вот скажите, пожалуйста, какая зависимость прожиточного минимума и заработной платы судьи? А у него там четыре тысячи этих прожиточных минимумов. Я, например, этой логики не понимаю вообще. Это глупость. И это иногда нас струит относительно повышения прожиточного минимума, потому что это приведет к каким-либо другим необоснованным расходам госбюджета, поэтому отвязывать однозначно нужно. У нас сегодня есть два прожиточных минимума – это официальный и реальный. Реальный прожиточный минимум как раз около 4000 грн”, – отметил экономист. Он подчеркнул, что сейчас прожиточный минимум привязан к пенсиям. И у нас основная масса пенсионеров получает до 2000 гривен, добавил Несходовский.
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