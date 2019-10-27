Межбанк: крупные игроки сыграют "главную скрипку"

Этот четверг пройдет достаточно нестандартно для почти окончания недели. Но приближение пятницы уже несколько снизит объемы торгов – по нашим прогнозам до $170-200 млн при заключении до 430 -470 сделок.

Межбанк 7 ноября будет достаточно разнонаправленным по курсовому тренду в течение сессии и очень зависимым от действий Нацбанка.

Дело в том, что в последние дни регулятор активно выкупал доллар на торгах, но при этом “не перегибал палку” в части объемов скупки. Это позволило сохранить тренд на постепенное укрепление гривны и при этом обеспечить не только рост резервов, но и перекрыть спрос “дочек” иностранных компаний по покупке валюты под репатриацию дивидендов. В основном регулятор выкупал доллар на рынке за счет предложения валюты от нерезидентов (которые участвовали в аукционе по ОВГЗ) и от крупных экспортеров (в основном металлургов и аграриев).

Сегодня фактора аукциона уже нет, поступает гривна от погашений предыдущих выпусков облигаций, снижается интерес к покупке валюты “дочками” нерезидентов под репатриацию дивидендов, но возрастает спрос со стороны импортеров энергоносителей (начался полноценный отопительный сезон). Кроме этого, уже почти выплачены все зарплаты персоналу у нормально работающих компаний за октябрь, что также снижает потребность в гривне.

Большое количество разнонаправленных факторов сегодня будет существенно влиять на поведение курса в течение дня, а выход крупных игроков с покупкой/продажей валюты с их ситуативными задачами – способны активно разворачивать рынок. Дополнительно к этому станет вопрос об объемах интервенций Нацбанка. Если НБУ продолжит поддерживать хрупкий баланс интересов покупателей и продавцов и не будет “перегибать палку” в части скупки доллара на межбанке – гривна продолжит укрепление. Но если регулятор “пожадничает” и перекупится – доллар вполне может начать отвоевывать свои позиции у гривны и в достаточно быстром темпе.

Поэтому на четверг “главную скрипку” в курсообразовании сыграют – выходы на торги крупных игроков со своими ситуативными задачами по покупке/продаже валюты и поведение НБУ.

Наличный рынок по прежнему пока оказывает поддержку гривне, и постепенно курс покупки и продажи доллара в обменниках снижается. На утро четверга в большинстве точек обмена валюты доллар уже можно было без проблем купить по 24,60-24,65 гривен.

Мы ожидаем на сегодня средних объемов торгов с периодическими курсовыми колебаниями в момент выхода на рынок крупных игроков при коридоре по доллару в пределах 24,50-24,70 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,57 / 24,60

евро – 27,22 / 27,25

российский рубль – 0,3848 / 0,3857

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