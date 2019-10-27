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С целью перепродажи жилье покупают 15% инвесторов - эксперт

С целью перепродажи жилье покупают 15% инвесторов - эксперт

Первичный рынок жилой недвижимости сейчас стабилен. Большинство инвесторов покупает жилье для себя.

Такое мнение высказал эксперт по недвижимости Сергей Костецкий.

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“Ничего такого глобального на рынке первичной недвижимости не происходит. Люди собирают и покупают. 15% от общего количества покупают жилье с целью его перепродать, вся остальная масса – для себя”, – считает эксперт.

По его словам, при стабильном курсе валюты ожидать резкого роста стоимости недвижимости не стоит, но все же, как и прогнозировалось, цены растут.

“Не думаю, что кардинально возрастет стоимость квадратного метра к концу года, в целом за год прогнозировался рост на 10-15% в гривне, думаю, что до конца года процента на 3-4 вырастет. В теории. Еще один момент – у нас тарифы постоянно меняются, это напрямую влияет на стоимость строительства и, соответственно, квадратного метра”, – считает Костецкий.

Пока все на первичном рынке стабильно.

По материалам УНН
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