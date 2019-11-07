Еще одна страна запретила дизельные автомобили

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Великобритании, вслед за Германией, начали запрещать старые автомобили с дизельными двигателями. Первым британским городом, забанившим такие машины, стал портовый Бристоль.
Городской совет Бристоля утвердил создание в центральных районах специальной экологически чистой зоны. Это необходимо для того, чтобы улучшить в центре качество воздуха.
С 2021 года в центральные районы Бристоля частные дизельные автомобили не смогут въехать с 7:00 до 15:00 (ежедневно). Коммерческим дизельным автомобилям (такси, микроавтобусам, автобусам) с высоким уровнем выбросов вредных веществ за въезд в бристольский центр придется заплатить от 9 до 100 фунтов стерлингов.
Между тем, некоторые автомобилисты подвергли критике такое решение властей Бристоля. Они считают, что теперь им придется столкнуться с многочисленными дорожными «пробками». Кроме того, некоторые автомобилисты расстроены из-за того, что теперь им нужно модернизировать свои старые дизельные машины или избавляться от них.
Процесс запрета старых дизельных автомобилей на Туманном Альбионе только начался. Бристоль – первая ласточка. А вот в Германии он уже идет полным ходом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стоимость электроэнергии для населения предлагают увеличить на 90%Позавчера, 12:01 - 11673 33
Отопление подключили в 92% домов украинцевПозавчера, 15:15 - 366 11
В столице изменились правила дорожного движения на 10 перекресткахПозавчера, 11:30 - 1461 3
Xiaomi показала смартфон с пентакамерой (фото)Вчера, 05:03 - 1347 2
Vodafone запустил новую услугуПозавчера, 15:45 - 5568 2
Xiaomi показала смартфон с пентакамерой (фото)Вчера, 05:03 - 1347 2
Украинцы стали чаще покупать растаможенные авто с пробегомВчера, 17:19 - 863
Сколько стоит проезд электротранспортом по Украине (инфографика)Вчера, 08:02 - 691 1
В немецком городе ввели абонплату за пользование общественным транспортомВчера, 18:09 - 634
С целью перепродажи жилье покупают 15% инвесторов - экспертВчера, 19:22 - 604
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 1244 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2201
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3340
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 2045
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 3012 1