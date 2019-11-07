Еще одна страна запретила дизельные автомобили

В Великобритании, вслед за Германией, начали запрещать старые автомобили с дизельными двигателями. Первым британским городом, забанившим такие машины, стал портовый Бристоль.

Городской совет Бристоля утвердил создание в центральных районах специальной экологически чистой зоны. Это необходимо для того, чтобы улучшить в центре качество воздуха.

С 2021 года в центральные районы Бристоля частные дизельные автомобили не смогут въехать с 7:00 до 15:00 (ежедневно). Коммерческим дизельным автомобилям (такси, микроавтобусам, автобусам) с высоким уровнем выбросов вредных веществ за въезд в бристольский центр придется заплатить от 9 до 100 фунтов стерлингов.

Между тем, некоторые автомобилисты подвергли критике такое решение властей Бристоля. Они считают, что теперь им придется столкнуться с многочисленными дорожными «пробками». Кроме того, некоторые автомобилисты расстроены из-за того, что теперь им нужно модернизировать свои старые дизельные машины или избавляться от них.

Процесс запрета старых дизельных автомобилей на Туманном Альбионе только начался. Бристоль – первая ласточка. А вот в Германии он уже идет полным ходом.