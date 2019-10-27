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Минфин в 2020 году рассчитывает одалживать валюту под 8%

Минфин в 2020 году рассчитывает одалживать валюту под 8%

Проект государственного бюджета на 2020 год предполагает средневзвешенную ставку внешних заимствований на уровне около 8%, внутренних заимствований – около 14,6%.

Об этом говорится в проекте госбюджета на 2020 год, подготовленном правительством ко второму чтению.

Вместе с тем, условия государственных заимствований могут изменяться в зависимости от влияния политических, экономических и геополитических факторов.

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Финансирование общего фонда госбюджета в следующем году за счет госзаимствований должно составить 342,5 млрд грн, в том числе 111,37 млрд грн внешних заимствований.

Таким образом, внешние заимствования в 2020 году составят 32,5% общего объема поступлений, а внутренние – 67,5%.

В специальный фонд госбюджета в 2020 году планируется привлечь за счет средств от иностранных банков, государств и международных финансовых организаций 22,66 млрд грн.

Объем погашений госдолга в 2020 году оценивается в сумме 282,13 млрд грн, в том числе по внешнему долгу – 120,27 млрд грн. Проект госбюджета также предусматривает 141,47 млрд грн на обслуживание госдолга в 2020 году.

“В 2020 году предусмотрены платежи на выполнение государством гарантийных обязательств по кредитам, привлеченным по госгарантии, в сумме 1,66 млрд грн”, – указано в пояснительной записке.

Общая сумма погашения составит 423,6 млрд грн.

По материалам Економічна Правда
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