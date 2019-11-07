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Компания Nikkei потеряла $29 млн из-за мошенников

Компания Nikkei потеряла $29 млн из-за мошенников

Американское подразделение компании Nikkei пострадало от крупного мошенничества, в результате которого лишилось около 3,2 млрд. японских иен (примерно $29 млн). Средства были переведены сотрудником компании по указанию мошенника, действовавшего под видом руководителя международной фирмы.

BEC-атаки (Business Email Compromise) представляют собой мошенническую схему, при которой злоумышленники просят сотрудника компании перевести деньги на подконтрольный им банковский счет, отправив просьбу в электронном письме якобы от имени директора компании или доверенного партнера.

Компания уведомила правоохранительные органы в США и Гонконге, поскольку киберпреступники часто перенаправляют украденные деньги на счета в Гонконге.

«Мы проводим расследование, а также проверяем подробности и причины данного инцидента», — сообщила компания в официальном заявлении.

По материалам internetua.com
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