Межбанк: настрой рынка был на укрепление нацвалюты

Как и прогнозировалось в нашем утреннем обзоре – сегодня поведение участников торгов в основном диктовалось двумя факторами: расчетами нерезидентов и местных инвесторов за купленные вчера ОВГЗ и текущей деятельностью компаний. Снижение ликвидности в банковской системе сразу на 5,3 млрд гривен (до 45,97 млрд на корсчетах банков на утро 6 ноября) также оказало психологическую поддержку гривне.

Хотя “дочки” иностранных компаний и были замечены с покупкой валюты под репатриацию дивидендов – их объемы быстро “потонули” в суммах предложения валюты , что также обеспечило нисходящий тренд по доллару в течение сессии.

Крупных продавцов было больше, нежели покупателей, и Нацбанк выходил на торги со скупкой доллара через Matching. Это и не дало курсу прилично просесть, а закрепило котировки с утренних 24,29/24,73 гривен до 24,69/24,72 к 11 часам и 24,66/24,69 на 12:00.

Как только НБУ ушел с рынка – предложение опять превысило спрос и доллар подешевел до 24,60/24,63 гривен уже к обеду.

После 14:00 на торгах остались лишь единичные покупатели и продавцы, а также мелкие спекулянты. Спроса почти не было и большинство клиентов так или иначе своими действиями играли “на понижение”.

К 15:00 курс снизился до 24,58/24,61 гривен за доллар, а завершилась сессия котировками 24,57/24,60.

Общий настрой рынка был на укрепление нацвалюты.

По объему выкупа Нацбанком доллара на сегодняшней сессии оценки участников рынка разошлись. Большинство наблюдателей сходится на дежурных $30 млн, но несколько дилеров крупных банков говорили и о общей сумме до $50 млн.

НБУ не публикует ежедневно эту информацию, а сообщает только общую статистику сразу за неделю (вечером по пятницам) без разбивки его интервенций по конкретным дням. По расчетам “Минфина” с начала этой недели регулятор уже выкупил не менее $95-110 млн, что является достаточно большой суммой для украинского межбанка. При этом Нацбанк “не перестарался” с выкупом доллара на межбанке и сохранил этим общий курсовой тренд на торгах в сторону удешевления валюты.

Главные события 6 ноября на межбанке:

1) Укрепление позиций гривны относительно доллара с утренних 24,69/24,73 гривен до 24,57/24,60 к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но снова был замечен с выкупом доллара через Matching. По подсчетам участников торгов купил от $30 млн до $50 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,6925 гривны за доллар, а официальный курс доллара на 7 ноября составил 24,657612.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,59 / 24,62

евро – 27,26 / 27,29

российский рубль – 0,3856 / 0,3862

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1073 / 1,1075

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