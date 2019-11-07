Финская таможня вернет гражданам 11,5 млн евро из-за ошибки в курсе

Таможня Финляндии в течение трех лет использовала неправильные курсы валют при растаможивании товаров, поэтому должна вернуть гражданам 11,5 миллиона евро.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Ошибочные суммы взимались с клиентов с 1 мая 2016 по 30 июня 2019 года.

Неправильные курсы валют использовались, в частности, при конвертации российских рублей, долларов США и шведских крон. Правильным источником при конвертировании был Центробанк Европы.

Всего неправильные расчеты использовались в 960 тыс. случаев. В результате сумма компенсаций клиентам составляет около 11,5 млн евро.

Таможня намерена вернуть ошибочно уплаченные деньги как можно скорее.

Суммы менее 10 евро таможня будет возвращать без дополнительного запроса. Для этого нужно оформить специальное заявление, которое можно найти на сайте финской таможни.