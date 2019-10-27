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Сумма задолженности "Нафтогаза" уменьшилась на 809 млн гривен

Сумма задолженности "Нафтогаза" уменьшилась на 809 млн гривен

Задолженность контрагентов, получающих газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 59,8 млрд грн (уменьшение на 809 млн грн, или -1,3% за неделю).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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За неделю производители тепла уменьшили долг на 251 млн грн (0,7%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) – на 219 млн грн (4,5%), региональные газосбытовые предприятия – на 331 млн грн (1,6%).

По состоянию на 5 ноября 2019 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 38,8 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 469 млн грн (1,2%).

По материалам Finance.UA
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