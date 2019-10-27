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SpaceX планирует установить новый рекорд в космической отрасли

SpaceX планирует установить новый рекорд в космической отрасли

Очередной запуск Falcon 9 со спутниками Starlink для покрытия интернетом может установить рекорд в масштабах всей космической отрасли.

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11 ноября компания планирует отправить на земную орбиту вторую партию интернет-спутников Starlink. Это станет первым в истории космонавтики пуском с использованием одной и той же первой ступени ракеты-носителя четвертый раз подряд.

Ранее “космический тягач” Falcon 9 успешно завершил три миссии. 25 июля 2018 года носитель доставил в космос спутник Iridium, 8 октября – SAOCOM 1A, а в феврале этого года транспортировали спутник Nusantara Сату и лунный модуль Beresheet.

Еще одной особенностью предстоящего полета станет повторное использование обтекателя ракеты, который восстановили после выполнения миссии Arabsat-6A в апреле 2019 года. Вторичное использование компонентов ракеты-носителя позволяет существенно удешевить стоимость доставки спутников и другого полезного груза в космос по сравнению с традиционной схемой запуска.

По материалам Телеканал новин 24
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