В Минэкономики объяснили, как будет работать торговля с Британией в случае "жесткого" Brexit

Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало объяснения по торговле с Великобританией в случае ее выхода из состава Евросоюза без соглашения.

“Правительство Великобритании подтверждает намерение ввести одностороннее годовое открытие своего рынка для большей части импорта, что позволит минимизировать негативные последствия, связанные с прекращением режима преференциальной торговли с рядом стран мира”, – говорится в сообщении.

Нулевая ввозная пошлина будет установлена для 88% товаров (в денежном выражении), одновременно тарифные квоты и ставки ввозной пошлины, отличные от нулевых, будут установлены для 533 тарифных линий.

В 2018 году Украина осуществляла экспорт по 223 из упомянутых 533 тарифных линий на общую сумму $16,6 млн, что составляет 2,8% общего экспорта товаров в Великобритании. При этом объемы экспорта по 162 из упомянутых 223 тарифных линий не превышали $ 10 тыс. и в совокупном объеме составили $79 тыс.

Таким образом, практически весь объем экспорта приходится на 61 тарифную линию, из которого 85% – на три товарных субпозиции (совокупно): сахар из сахарного тростника или из сахарной свеклы ($9,5 млн), одежду ($3,5 млн) и бытовые изделия и их части из черных металлов ($949 тыс.).