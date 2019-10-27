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Правительство привлечет €450 млн кредита на дороги

Правительство привлечет €450 млн кредита на дороги

Кабинет министров Украины на заседании 6 ноября одобрил привлечение кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для развития трансъевропейской транспортной сети.

Об этом свидетельствуют соответствующие документы.

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Сегодняшним решением Кабмин одобрил привлечение €450 млн на проект Трансъевропейская транспортная сеть (TEN-T), который предусматривает создание к 2030 году новой транспортной системы на территории ЕС.

Ожидается, что новая система объединит 94 морских и речных портов, 38 международных аэропортов и около 15 тыс. км скоростных железных дорог.

С украинской стороны в привлечении европейского кредита заинтересован “Укравтодор”, который готовит новый проект по улучшению состояния автомобильных дорог по маршрутам международных транспортных коридоров.

По материалам РБК-Украина
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