Правительство привлечет €450 млн кредита на дороги

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Кабинет министров Украины на заседании 6 ноября одобрил привлечение кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для развития трансъевропейской транспортной сети.
Об этом свидетельствуют соответствующие документы.
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Сегодняшним решением Кабмин одобрил привлечение €450 млн на проект Трансъевропейская транспортная сеть (TEN-T), который предусматривает создание к 2030 году новой транспортной системы на территории ЕС.
Ожидается, что новая система объединит 94 морских и речных портов, 38 международных аэропортов и около 15 тыс. км скоростных железных дорог.
С украинской стороны в привлечении европейского кредита заинтересован “Укравтодор”, который готовит новый проект по улучшению состояния автомобильных дорог по маршрутам международных транспортных коридоров.
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