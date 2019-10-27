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Президент подписал закон об упрощении таможенного оформления товаров

Президент подписал закон об упрощении таможенного оформления товаров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1048 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла в целом 2 октября 2019.

Закон вводит в украинском законодательстве механизм института авторизованных экономических операторов (АЭО), аналогичный тому, который функционирует в ЕС, с перспективой дальнейшего взаимного признания. Сейчас программы авторизованного экономического оператора уже реализованы в 83 странах мира, еще 19 стран находятся в стадии их активного внедрения

Что дает программа АЭО для предприятий:

  • ускорение прохождения таможенных процедур (пониженный уровень риска; процедура упрощенного декларирования)
  • повышение сервиса предоставления таможенных услуг (возможность поступления товаров сразу на склад компании, предупреждение об осуществлении физического досмотра груза)
  • экономия расходов (уменьшение задержек на границе, уменьшение расходов на услуги таможенных терминалов);
  • предсказуемость ведения бизнеса (прозрачные и заранее понятные процедуры таможенного оформления, повышение уровня безопасности и улучшение связи между партнерами в цепи поставок).

Цель внедрения. Внедрение программы АЭО будет способствовать предоставлению существенных упрощений таможенных формальностей для предприятий с высокой степенью доверия, позволит реализовать будущее взаимное признание статуса авторизованного экономического оператора уполномоченными органами других государств, позволит украинским предприятиям участвовать в формировании безопасных цепей поставок товаров и будет способствовать повышению их конкурентоспособности на внешних рынках.

По материалам Finance.UA
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