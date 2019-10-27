Президент подписал закон об упрощении таможенного оформления товаров

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1048 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла в целом 2 октября 2019.
Закон вводит в украинском законодательстве механизм института авторизованных экономических операторов (АЭО), аналогичный тому, который функционирует в ЕС, с перспективой дальнейшего взаимного признания. Сейчас программы авторизованного экономического оператора уже реализованы в 83 странах мира, еще 19 стран находятся в стадии их активного внедрения
Что дает программа АЭО для предприятий:
Цель внедрения. Внедрение программы АЭО будет способствовать предоставлению существенных упрощений таможенных формальностей для предприятий с высокой степенью доверия, позволит реализовать будущее взаимное признание статуса авторизованного экономического оператора уполномоченными органами других государств, позволит украинским предприятиям участвовать в формировании безопасных цепей поставок товаров и будет способствовать повышению их конкурентоспособности на внешних рынках.
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