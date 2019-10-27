Президент подписал закон об упрощении таможенного оформления товаров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1048 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла в целом 2 октября 2019.

Закон вводит в украинском законодательстве механизм института авторизованных экономических операторов (АЭО), аналогичный тому, который функционирует в ЕС, с перспективой дальнейшего взаимного признания. Сейчас программы авторизованного экономического оператора уже реализованы в 83 странах мира, еще 19 стран находятся в стадии их активного внедрения

Что дает программа АЭО для предприятий:

ускорение прохождения таможенных процедур (пониженный уровень риска; процедура упрощенного декларирования)

повышение сервиса предоставления таможенных услуг (возможность поступления товаров сразу на склад компании, предупреждение об осуществлении физического досмотра груза)

экономия расходов (уменьшение задержек на границе, уменьшение расходов на услуги таможенных терминалов);

предсказуемость ведения бизнеса (прозрачные и заранее понятные процедуры таможенного оформления, повышение уровня безопасности и улучшение связи между партнерами в цепи поставок).

Цель внедрения. Внедрение программы АЭО будет способствовать предоставлению существенных упрощений таможенных формальностей для предприятий с высокой степенью доверия, позволит реализовать будущее взаимное признание статуса авторизованного экономического оператора уполномоченными органами других государств, позволит украинским предприятиям участвовать в формировании безопасных цепей поставок товаров и будет способствовать повышению их конкурентоспособности на внешних рынках.