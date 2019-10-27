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Сколько налогоплательщики перечислили в бюджет за 10 месяцев

Сколько налогоплательщики перечислили в бюджет за 10 месяцев

В январе-октябре в общий фонд Государственного бюджета поступило 489,9 млрд грн налогов и платежей, что на 69,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.

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В частности, индикатив января-октября по налогу на прибыль выполнен на 106,3%. За этот период уплачено налога на прибыль в размере 78,1 млрд грн, что на 2,5 млрд грн больше, чем за 10 месяцев 2018 года. Поступления по НДС из произведенных в Украине товаров составили 198,4 млрд грн или «плюс» 23,7 млрд грн до января-октября прошлого года (+13,6%).

Также выросли поступления по основным налогам и сборам в местные бюджеты. В целом местные бюджеты за январь-октябрь получили 216,7 млрд грн. Для сравнения, за 10 месяцев прошлого года – 181,2 млрд грн.

«Благодаря повышению эффективности аналитической работы сейчас мы перекрываем схемы уклонения от налогообложения, существовавшие годами. И будем это делать и впредь», – отметил глава ГНС ​​Сергей Верланов.

По материалам Finance.UA
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