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Турецкий лоукостер запускает рейсы из Киева в Даламан

Турецкий лоукостер запускает рейсы из Киева в Даламан

Pegasus Airlines с 27 апреля по 23 октября 2020 года будет регулярно летать из Жулян в турецкий Даламан.

Об этом сообщил представитель аэропорта Рустамжон Ахмедзода.

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График: вылеты запланированы трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Полет длиться 2 часа 30 минут.

Стоимость: билет на первый рейс с возвращением через неделю стоит почти 50 евро — тариф только с ручной кладью 8 кг или почти 60 евро, если к этому добавить 20 кг багажа.

Забронировать билет можно на официальном сайте авиакомпании.

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По словам Ахмедзода, на киевскую частоту намерены поставить Airbus A320 на 180 кресел.

Он добавил, что в прошлом году в Даламан из Украины летали только чартеры на самолетах других авиакомпаний с туристами Anex Tour, Coral Travel, Join UP!, Pegas Touristik, TPG и TUI.

По материалам Turprofi.com.ua
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