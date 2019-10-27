Межбанк: потребность в гривне у бизнеса растет

Среда на валютном рынке продолжит тенденцию этой недели по росту объема операций и увеличению активности клиентов. По нашим прогнозам статистика торгов составит не менее $240-270 млн при заключении до 550 -620 сделок. Кроме этого – у гривны есть шанс частично потеснить доллар на межбанке, а у НБУ – пополнить резервы. Вот основные причины такой ситуации:

1) Успешный аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Во вторник было продано облигаций на общую сумму 3,14 млрд гривен и сегодня покупателям надо будет рассчитаться по этим сделкам. Облигации номинированы в гривне, а значительные пакеты долгоиграющих облигаций на 329 и 1386 дней купили нерезиденты. Иностранцы уже вчера продавали под эти операции валюту и продолжат это активно делать сегодня. Рост предложения валюты на торгах даст возможность НБУ пополнить резервы за счет выкупа доллара на торгах через Matching;

2) Хозяйственные операции компаний и выплаты зарплаты персоналу за октябрь. Обычно до 5-7 числа ежемесячно предприятия рассчитываются с сотрудниками по зарплате за прошлый период. С учетом проводимых в этот же период арендных платежей, закупки сырья и материалов – потребность в гривне у бизнеса растет,что заставляет экспортеров быть более сговорчивыми по курсу при продаже валюты и сужает возможности у импортеров по ее покупке. Дефицит гривны как у клиентов, так и у самих банков – существенно подстраховывает курс нацвалюты на межбанке;

3) Период покупки валюты «дочками» иностранных компаний под репатриацию дивидендов. Тут пока без изменений – рост спроса на валюту со стороны таких компаний провоцирует спекулянтов на попытки “разогреть” курс в эти дни. Но в нашем случае – результаты вчерашнего успешного аукциона по размещению облигаций перекроют по потоку валюты повышенный спрос на нее со стороны “дочек” иностранных компаний, и поэтому значительного взлета котировок не произойдет;

4) Наличный рынок и ликвидность в системе. Курс покупки и продажи доллара в обменках финкомпаний по-прежнему снижается и на утро среды в большинстве точек обмена валюты доллар абсолютно спокойно уже можно купить по 24,70-24,75 гривен. Как и всегда – такой тренд на наличном рынке психологически работает в пользу гривны и на межбанке.

Корсчета банков на утро 6 ноября провалились сразу на 5,347 млрд гривен — до 45,97 млрд. Такое уменьшение ликвидности в системе поможет нацвалюте на валютном рынке и только добавит оптимизма тем игрокам, кто попытается сегодня сработать “на понижение”.

Мы ожидаем на сегодня максимальный рост активности на межбанке как со стороны местных клиентов и нерезидентов, так и со стороны банков. Финучреждения тоже покупали ОВГЗ в свои портфели и частично будут продавать валюты с валютной позиции для обеспечения этих сделок гривной.

Снова очень вероятен новый выход Нацбанка с выкупом доллара на межбанке через Matching, что поддержит его котировки выше отметки в 24,50 гривен даже при большом излишке предложения на торгах и малом спросе со стороны покупателей реального сектора.

По нашим прогнозам котировки доллара сегодня будут находиться в пределах коридора 24,55-24,75 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,70 / 24,73

евро – 27,39 / 27,42

российский рубль – 0,3839 / 0,3902

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