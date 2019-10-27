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Microsoft научит роботов и дронов думать, как человек

Microsoft научит роботов и дронов думать, как человек

Microsoft решила создать программное обеспечение, которое поможет людям обучать роботов и дронов выполнять разные задачи: как себя вести, куда идти и как сделать рабочий процесс безопасным.

Об этом пишет Forbes.

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Разработкой технологии занимается подразделение автономных систем компании, и Microsoft объявила об активизации его работы.

Сейчас доступен тестовый вариант программного обеспечения, и Microsoft пытается предложить как можно большему кругу потенциальных покупателей. Ограниченное тестирование в 50 компаниях началось в мае, сейчас их количество превышает две сотни.

«Индустрия зациклилась на беспилотных автомобилях – в этом все дело. Но если вы посмотрите вокруг, вы можете найти буквально сотни и сотни, и сотни сценариев, когда автоматизация может помочь. Многие из тех, кто разрабатывают эти системы – инженеры механики, электрики. Они не занимаются искусственным интеллектом. Мы приносим его этим инженерам в том виде, с которым они могут работать», – пояснил вице-президент Microsoft Гурдип Полл.

Microsoft утверждает, что ее программное обеспечение сочетает в себе возможности человеческого опыта и способности искусственного интеллекта адаптироваться к меняющимся ситуациям.

Свои разработки в области обучения роботов ведут также Google и Amazon, отмечает Bloomberg. Microsoft хотела бы не конкурировать с ними, а сотрудничать, заявил Полл. Пока что компания не раскрывает, когда технология станет широко доступной.

По материалам Mind
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