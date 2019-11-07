Как действовать при ДТП

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Ваши первые действия на месте дорожно-транспортного происшествия имеют важное значение. Как нужно действовать в такой ситуации, пишет “Дорожный адвокат” на своей странице у FACEBOOK.
Что нужно делать:
Тогда оформление ДТП не требуется.
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