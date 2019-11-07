Как действовать при ДТП

Ваши первые действия на месте дорожно-транспортного происшествия имеют важное значение. Как нужно действовать в такой ситуации, пишет “Дорожный адвокат” на своей странице у FACEBOOK.

Что нужно делать:

остановите транспортное средство и оставайтесь на месте происшествия. Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки. Не пытайтесь покинуть место ДТП , поскольку за это предусмотрен штраф, а если есть пострадавшие – уголовная ответственность в зависимости от последствий;

нужно вызвать специальные службы: скорую помощь (при необходимости), сотрудников полиции и сообщите страховой компании о ДТП ;

не нужно перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к происшествию. Если кто-то до прибытия полиции пытается изменить местоположение предметов на месте происшествия, постарайтесь помешать этому и зафиксировать на видеокамеру телефона;

попробуйте найти свидетелей. Договоритесь с этими людьми о заверении в случае необходимости обстоятельств происшествия. Обязательно запишите их контактные данные, в частности ФИО , номера телефонов, адрес, номерные знаки автомобилей;

зафиксируйте на камеру телефона все, что произошло после происшествия. Сделайте фото места ДТП со всех возможных ракурсов и на различных расстояниях.

составить “Европротокол”: в случае если в ДТП никому не причинен вред здоровью, жизни, все участники аварии не находятся в состоянии алкогольного или иного опьянения, у всех участников есть страховые полисы, а один из участников признает себя виновным и вред, причиненный транспортному средству невиновного водителя, не превышает 50 тысяч гривен.

Тогда оформление ДТП не требуется.

Справка Finance.ua: