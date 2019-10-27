На "государство в смартфоне" не заложили средств в госбюджет

В проект государственного бюджета на 2020 год не заложили средства на приложение и портал государственных услуг “Действие”.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в facebook.

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“На государство в смартфоне (приложение портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и др.) бюджет не заложен. Есть 30,8 млн на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше”, – написал он.

Федоров также отметил, что делает ставку на эффективную команду и международно-техническую помощь, государственно-частное партнерство, волонтерство.

“В нашем направлении, на данном этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом. А диджиталлизация – это эффективность, трансформация и, надеюсь влияние на увеличение бюджета на 2021”, – подытожил министр.