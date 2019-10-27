0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 329 0

Как будут расти зарплаты в ближайшие три года - прогноз Минэкономики

Как будут расти зарплаты в ближайшие три года - прогноз Минэкономики

Минэкономики cпрогнозирвало рост средней заработной платы в 16 047 грн в 2022 году – это вдвое выше, чем она была в сентябре 2019 года.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в facebook.

Читайте также: Какой прогноз курса доллара заложен в Бюджете – 2020

В макроэкономический прогноз заложены такие средние зарплаты на последующие годы:

  • в 2020 году – 12 497 грн;
  • в 2021 году – 14 187 грн;
  • в 2022 году – 16 047 грн.

Где взять реально бесплатный кредит до зарплаты

Справка Finance:

  • По данным Госстата в сентябре средняя зарплата составляла 10 687 гривен в месяц.
  • Согласно опросу Research & Branding Group достаточный минимум средств к существованию украинцев составляет 19 275 грн.
  • Служба государственной статистики сообщала, что в среднем каждое украинское домохозяйство тратит 8852 грн в месяц, из них большая часть уходит на еду и оплату коммунальных услуг.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.