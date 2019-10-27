Как будут расти зарплаты в ближайшие три года - прогноз Минэкономики

Минэкономики cпрогнозирвало рост средней заработной платы в 16 047 грн в 2022 году – это вдвое выше, чем она была в сентябре 2019 года.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в facebook.

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В макроэкономический прогноз заложены такие средние зарплаты на последующие годы:

в 2020 году – 12 497 грн;

в 2021 году – 14 187 грн;

в 2022 году – 16 047 грн.

Справка Finance:

По данным Госстата в сентябре средняя зарплата составляла 10 687 гривен в месяц.

Согласно опросу Research & Branding Group достаточный минимум средств к существованию украинцев составляет 19 275 грн.