Как будут расти зарплаты в ближайшие три года - прогноз Минэкономики

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Минэкономики cпрогнозирвало рост средней заработной платы в 16 047 грн в 2022 году – это вдвое выше, чем она была в сентябре 2019 года.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в facebook.
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В макроэкономический прогноз заложены такие средние зарплаты на последующие годы:
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