Стали известны детали сделки Bakcell и Vodafone Ukraine

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Антимонопольный комитет удовлетворил заявку азербайджанской компании BakCell и компании Vodafone Украины, которая входит в группу МТС, на согласованные действия на территории Украины.
Об этом говорится в решении АМКУ от 24 октября.
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Отмечается, что согласованные действия будут происходить в связи с приобретением Bakcell акций компании Preludium B.V. (Амстердам, Нидерланды).
Продавец и его дочерние компании прямо или косвенно в течение трех лет после даты завершения сделки обязуются удерживать МТС от:
Напомним, Антимонопольный комитет дал разрешение компании Bakcell из Азербайджана купить второго по величине мобильного оператора в Украине – “Водафон Украина”.
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