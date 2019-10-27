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Стали известны детали сделки Bakcell и Vodafone Ukraine

Стали известны детали сделки Bakcell и Vodafone Ukraine

Антимонопольный комитет удовлетворил заявку азербайджанской компании BakCell и компании Vodafone Украины, которая входит в группу МТС, на согласованные действия на территории Украины.

Об этом говорится в решении АМКУ от 24 октября.

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Отмечается, что согласованные действия будут происходить в связи с приобретением Bakcell акций компании Preludium B.V. (Амстердам, Нидерланды).

Продавец и его дочерние компании прямо или косвенно в течение трех лет после даты завершения сделки обязуются удерживать МТС от:

  • конкуренции с бизнесом “ВФ Украина” на территории Украины;
  • побуждения и попыток переманить работников “ВФ Украина” (за исключением случаев, согласованных между сторонами)
  • привлечения или переманивания любых поставщиков “ВФ Украина” на территории Украины;
  • осуществления определенных действий на территории Украины, что мешает клиентам “ВФ Украина” оставаться таковыми.

Напомним, Антимонопольный комитет дал разрешение компании Bakcell из Азербайджана купить второго по величине мобильного оператора в Украине – “Водафон Украина”.

По материалам Економічна Правда
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