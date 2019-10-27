НКРСИ одобрила проект правительства по развитию мобильного широкополосного доступа

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Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) одобрила проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об утверждении плана мероприятий по созданию условий для развития мобильного широкополосного доступа».
Об этом сообщает пресс-служба НКРСИ.
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Что это значит. Согласно проекту в Налоговый кодекс будет внесен ряд изменений:
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