0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 66 0

НКРСИ одобрила проект правительства по развитию мобильного широкополосного доступа

НКРСИ одобрила проект правительства по развитию мобильного широкополосного доступа

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) одобрила проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об утверждении плана мероприятий по созданию условий для развития мобильного широкополосного доступа».

Об этом сообщает пресс-служба НКРСИ.

Читайте также: Мобильные операторы Китая запустили 5G

Что это значит. Согласно проекту в Налоговый кодекс будет внесен ряд изменений:

  • устанавливается мораторий для вида радиосвязи «сотовая радиосвязь» в диапазонах радиочастот 800 МГц, 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц на повышение ставок рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом (на срок 48 месяцев с даты выдачи новой лицензии);
  • повышаются коэффициенты за фрагментацию и/или концентрацию спектра;
  • увеличивается индексация ставок рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины (на срок не менее 48 месяцев с даты выдачи новой лицензии).
  • начинается разработка и внесение на рассмотрение Кабмина законопроекта, которым будет предусмотрено установление ответственности за неисполнение требований законодательства о доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей.
По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.