НКРСИ одобрила проект правительства по развитию мобильного широкополосного доступа

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) одобрила проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об утверждении плана мероприятий по созданию условий для развития мобильного широкополосного доступа».

Об этом сообщает пресс-служба НКРСИ.

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Что это значит. Согласно проекту в Налоговый кодекс будет внесен ряд изменений:

устанавливается мораторий для вида радиосвязи «сотовая радиосвязь» в диапазонах радиочастот 800 МГц, 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц на повышение ставок рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом (на срок 48 месяцев с даты выдачи новой лицензии);

повышаются коэффициенты за фрагментацию и/или концентрацию спектра;

увеличивается индексация ставок рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины (на срок не менее 48 месяцев с даты выдачи новой лицензии).