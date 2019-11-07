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Как увеличились доходы населения в январе–сентябре 2019 года

Как увеличились доходы населения в январе–сентябре 2019 года

В январе–сентябре 2019 г. размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с количеством работающих 10 человек и больше) составил 15405 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 17,3%.

Самый высокий уровень оплаты труда:

  • государственное управление и оборона;
  • обязательное социальное страхование;
  • финансовая и страховая деятельность;
  • информация и телекоммуникации.

*Самый низкий уровень заработной платы – у работников текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов; временного размещения и организации питания; строительства; производства электрического оборудования, а также здравоохранения.

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Задолженность перед работниками экономически активных предприятий в течение этого периода увеличилась в 1,5 раза, или на 52952,5 тыс. грн, и на 1 октября 2019 г. составляла 150537,7 тыс. грн.

Должники по зарплате в столице по районам:

  • Печерском (на 25143,5 тыс. грн);
  • Оболонском (на 13790,7 тыс. грн);
  • Соломенском (на 8779,6 тыс. грн) районах.

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По материалам Finance.UA
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