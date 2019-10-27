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Mercedes отзывает свой новый электромобиль

Mercedes отзывает свой новый электромобиль

Немецкий концерн Daimler AG объявил об отзыве новейшего электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC, который только появился в продаже. Причина заключается в недостаточной надежности одного болта в переднем дифференциале.

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Оказывается, болт в переднем дифференциале этого автомобиля может сломаться раньше, чем истечет срок его службы. Это приведет к поломке трансмиссии и невозможности передачи крутящего момента на передние колеса. Если части сломавшегося болта застрянут, то это отрицательно скажется на управляемости автомобиля и увеличит риск аварии.

Daimler AG отказался рассказывать, сколько конкретно электромобилей Mercedes-Benz EQC попали под сервисную кампанию. По данным немецких журналистов, таких машин около 1 700 экземпляров.

Серийное производство электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC началось в мае 2019 года. Он оснащается двумя электромоторами общей мощностью 408 л. с. и 760 Нм крутящего момента. Для полной подзарядки батарей нужно 11 часов, но есть и быстрая подзарядка за 40 минут. Запас хода – 417 км (по другому тесту – 445 км). EQC до 100 км/ч разгоняется за 5,1 секунды при максимальной скорости 180 км/ч.

По материалам autonews.ua
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