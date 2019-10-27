Платные номерные знаки можно будет приобрести в онлайн-сервисе

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Узнать о наличии платных номерных знаков для легковых авто и купить их теперь можно с помощью онлайн-сервиса МВД.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
В свободном доступе на сайте Главного сервисного центра МВД и сайтах всех региональных сервисных центров МВД появился перечень свободных платных номерных знаков. Информация на сайте обновляется ежедневно.
Чем сервис полезен. Для удобства пользователей номера сгруппированы по стоимости и адресам территориальных сервисных центров МВД, в которых такие знаки есть в наличии.
Алгоритм поиска свободных комбинаций платных номерных знаков:
Что нужно сделать – владельцу легкового автомобиля рекомендуется выбирать несколько приемлемых вариантов комбинаций цифр.
Затем необходимо с пакетом документов прийти в сервисный центр МВД, в котором есть в наличии желаемый номерной знак.
Документы – владелец транспортного средства должен иметь те же документы, необходимые для регистрации (перерегистрации) транспортных средств.
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