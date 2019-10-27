Платные номерные знаки можно будет приобрести в онлайн-сервисе

Узнать о наличии платных номерных знаков для легковых авто и купить их теперь можно с помощью онлайн-сервиса МВД.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

В свободном доступе на сайте Главного сервисного центра МВД и сайтах всех региональных сервисных центров МВД появился перечень свободных платных номерных знаков. Информация на сайте обновляется ежедневно.

Чем сервис полезен. Для удобства пользователей номера сгруппированы по стоимости и адресам территориальных сервисных центров МВД, в которых такие знаки есть в наличии.

Алгоритм поиска свободных комбинаций платных номерных знаков:

в зависимости от места регистрации автомобиля его владелец должен зайти на сайт соответствующего регионального сервисного центра МВД ;

среди услуг выбрать “Номерные знаки: изготовление и хранение”;

затем в категории “Дополнительный сервис” выбрать “Наличие платных номерных знаков”;

на выбор будут предложены знаки по цене и адресам, где они есть в наличии.

Что нужно сделать – владельцу легкового автомобиля рекомендуется выбирать несколько приемлемых вариантов комбинаций цифр.

Затем необходимо с пакетом документов прийти в сервисный центр МВД, в котором есть в наличии желаемый номерной знак.

Документы – владелец транспортного средства должен иметь те же документы, необходимые для регистрации (перерегистрации) транспортных средств.

Справка Finance.ua: