Выплаты на детей в следующем году возрастут

В госбюджете на следующий год предусмотрено значительное увеличение выплат на детей. Это такие категории детей: дети-сироты и лишенные родительской опеки, а также дети с инвалидностью.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

Кому увеличат выплаты:

Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые воспитываются в детдомах семейного типа, в том числе детям с инвалидностью, на 1,5 млрд грн (рост на 48% по сравнению с 2019 годом):

ребенок до 6 лет – 4147 грн;

от 6 до 18 лет – 5545 грн;

ребенок с инвалидностью до 6 лет – 6226,50 грн;

ит 6 до 23 лет – 7763 грн.

Планируется увеличить выплаты на приобретение жилья для детей-сирот на 77,7 млн грн.

Повысят помощь на детей для малообеспеченных семей:

до 6 лет – 2317,7 грн;

от 6 до 18 лет – 2883,4 грн.

Справка Finance.ua:

Ранее правительство постановлением урегулировало вопрос выплат помощи детям-сиротам: