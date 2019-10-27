Выплаты на детей в следующем году возрастут

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В госбюджете на следующий год предусмотрено значительное увеличение выплат на детей. Это такие категории детей: дети-сироты и лишенные родительской опеки, а также дети с инвалидностью.
Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.
Кому увеличат выплаты:
Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые воспитываются в детдомах семейного типа, в том числе детям с инвалидностью, на 1,5 млрд грн (рост на 48% по сравнению с 2019 годом):
Планируется увеличить выплаты на приобретение жилья для детей-сирот на 77,7 млн грн.
Повысят помощь на детей для малообеспеченных семей:
Ранее правительство постановлением урегулировало вопрос выплат помощи детям-сиротам:
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