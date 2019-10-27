Межбанк: нас ждет активный вторник

Вторник на валютном рынке пройдет очень активно. По нашим расчетам, объем операций составит до $270 млн при заключении до 620 сделок. Основными мотиваторами для участников торгов будут:

1) Аукцион по размещению ОВГЗ. Сегодня чиновники будут размещать облигации на 105,329 и 1386 дней. Последний из сроков – самый интересный для инвесторов, стремящихся зафиксировать высокий уровень доходности своих вложений на максимально возможный долгий период. Минфин Украины рассчитывает на достаточно большие покупки таких бумаг, раз увеличил объем их продаж до 2,5 млрд гривен по номиналу. Иностранцы сегодня и завтра будут продавать валюту под свои покупки этих облигаций, что будет работать в пользу гривны.

2) Период покупки валюты «дочками» иностранных компаний под репатриацию дивидендов. Увеличение спроса на валюту с их стороны всегда провоцирует спекулянтов и продавцов на попытки «взорвать» котировки в такие дни;

3) Хозяйственная деятельность компаний. Первая декада ноября – традиционный период авансовых платежей бизнеса по аренде, выплат персоналу зарплаты за прошлый месяц, а также закупки сырья и материалов. Это увеличит активность компаний на валютном рынке. Добавит объемов покупки валюты и начавшийся отопительный сезон, который стимулирует продавцов энергоносителей-импортеров на выход на межбанк для обеспечения своих валютных проплат;

4) Действия НБУ. Регулятор продолжит выкупать доллар на межбанке, который будут заводить нерезиденты для покупки облигаций. Применять будет Matching. Это удержит котировки доллара от значительного проседания даже в случае активного превышения предложения валюты над спросом.

5) Наличный рынок и ликвидность в системе. Курс покупки и продажи доллара в обменках финкомпаний продолжил снижение и на утро вторника находится в большинстве точек обмена в пределах коридора 24,60 -24,85 гривен, что снова психологически работает в пользу гривны.

А вот корсчета банков выросли на утро 5-го ноября на 1,98 млрд гривен – до 51,3 млрд. Увеличение гривневого навеса всегда негативный сигнал для межбанка.

Мы ожидаем на сегодня рост активности на торгах за счет всех вышеперечисленных факторов с периодическими попытками покачать курс как спекулянтами, так и крупными продавцами. Но потенциальный заход нерезидентской валюты под аукцион может быстро остудить все попытки “взорвать” котировки даже в моменты покупок «дочками» иностранных компаний валюты под репатриацию дивидендов.

Котировки по доллару по нашим расчетам будут находится в пределах коридора 24,55-24,80 гривен.

Как и вчера – очень вероятен новый выход Нацбанка с выкупом доллара на межбанке через Matching.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,78 / 24,81

евро – 27,62 / 27,66

российский рубль – 0,3915 / 0,3924

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