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Мониторить оборот и использование земли будут онлайн

Мониторить оборот и использование земли будут онлайн

Министр развития экономики Тимофей Милованов и министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет презентовали концепцию системы мониторинга и оборота земель.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Система мониторинга призвана обеспечить прозрачность и отслеживаемость земельных отношений и содержать полную информацию о переходе прав на землю, владельцев земли, стоимости сделок купли продажи и аренды, и тому подобное. В том числе с ее помощью можно будет получить информацию о концентрации земель в одних руках.

Дальнейшие шаги внедрения системы заключаются в обеспечении обмена данными между государственными реестрами, содержащими соответствующую информацию (Госгеокадастр, Реестр прав, Реестр юридических лиц и тому подобное), и создании программного продукта, анализировать эти данные и освещать их для представителей государственной власти, а также общественности.

“Система земельного мониторинга даст возможность видеть онлайн, что происходит с землепользованием и собственностью на землю, как она меняется, где обрабатывается платятся ли налоги и прочее. Такое нововведение сделает земельные отношения прозрачными и контролируемыми”, – отметил Милованов.

По материалам Finance.UA
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