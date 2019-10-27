В налоговой службе разъяснили, кому не нужно использовать РРО

На физических лиц, которые продают на рынке собственные подержанные вещи или продукты собственного подсобного хозяйства, не распространяется обязанность использовать регистраторы расчетных операций (РРО).

Так, Государственная налоговая служба продолжила разъяснять изменения в Закон “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” и другие законы Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (закон № 128-IX от 20.09.2019) и изменения в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (закон № 129-IX от 20.09.2019).

“Закон № 128-IX (Закон “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” – ред.) открыл возможность использовать вместо традиционных РРО специальные программы. Такую программу можно будет установить на любой гаджет, в том числе и на смартфон. При этом в п.2 пп.11 Закона прямо записано, что “Контролирующий орган обеспечивает бесплатное программное решение для использования предприятием”. То есть, бесплатным будет не только скачивание самой программы, но и ее обслуживание”, – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что действие упомянутых законов не распространяется на физических лиц, которые продают на рынке собственные подержанные вещи или продукты собственного подсобного хозяйства.