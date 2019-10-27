В налоговой службе разъяснили, кому не нужно использовать РРО

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На физических лиц, которые продают на рынке собственные подержанные вещи или продукты собственного подсобного хозяйства, не распространяется обязанность использовать регистраторы расчетных операций (РРО).
Так, Государственная налоговая служба продолжила разъяснять изменения в Закон “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” и другие законы Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (закон № 128-IX от 20.09.2019) и изменения в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (закон № 129-IX от 20.09.2019).
“Закон № 128-IX (Закон “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” – ред.) открыл возможность использовать вместо традиционных РРО специальные программы. Такую программу можно будет установить на любой гаджет, в том числе и на смартфон. При этом в п.2 пп.11 Закона прямо записано, что “Контролирующий орган обеспечивает бесплатное программное решение для использования предприятием”. То есть, бесплатным будет не только скачивание самой программы, но и ее обслуживание”, – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что действие упомянутых законов не распространяется на физических лиц, которые продают на рынке собственные подержанные вещи или продукты собственного подсобного хозяйства.
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