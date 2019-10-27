0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

В налоговой службе разъяснили, кому не нужно использовать РРО

В налоговой службе разъяснили, кому не нужно использовать РРО

На физических лиц, которые продают на рынке собственные подержанные вещи или продукты собственного подсобного хозяйства, не распространяется обязанность использовать регистраторы расчетных операций (РРО).

Так, Государственная налоговая служба продолжила разъяснять изменения в Закон “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” и другие законы Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (закон № 128-IX от 20.09.2019) и изменения в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (закон № 129-IX от 20.09.2019).

“Закон № 128-IX (Закон “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” – ред.) открыл возможность использовать вместо традиционных РРО специальные программы. Такую программу можно будет установить на любой гаджет, в том числе и на смартфон. При этом в п.2 пп.11 Закона прямо записано, что “Контролирующий орган обеспечивает бесплатное программное решение для использования предприятием”. То есть, бесплатным будет не только скачивание самой программы, но и ее обслуживание”, – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что действие упомянутых законов не распространяется на физических лиц, которые продают на рынке собственные подержанные вещи или продукты собственного подсобного хозяйства.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.