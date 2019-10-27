Межбанк: торги прошли достаточно сумбурно

Как мы и прогнозировали в своем утреннем обзоре, торги 4 ноября прошли достаточно сумбурно и практически в двух разных форматах.

В первой части сессии (с 10 до 11:30) продавцы и спекулянты активно боролись за курс и многократно пытались вздернуть котировки на сделках с “доверчивыми и пугливыми” дочками иностранных компаний, которые начали покупать валюту под репатриацию дивидендов.

Умелый старт котировок сразу с 24,87/24,91 гривен за доллар (что было выше пятничного закрытия 24,83/24,87) позволил продавцам совершить основные сделки с этими компаниями по достаточно высокой и выгодной для себя цене.

К 11:00 доллар начал постепенно давать задний ход на фоне выхода на торги уже основных сумм крупных продавцов и постепенного снижения спроса на валюту (“дочки” иностранцев уже закрыли свои суммы, а других желающих покупать валюту на пике котировок – не нашлось).

В 11 часов доллар просел до 24,79/24,82 гривен и эта цена уже стала отражать реальное состояние дел на межбанке.

К 12:00 котировки еще просели за счет роста предложения на фоне низкого спроса – до 24,78/24,8050 гривен за доллар, а НБУ по информации участников рынка скупал излишек предложения через Matching. Купил по разным оценкам от дежурных $30 млн до $45 млн, чем как мы и предупреждали – фактически снял все давление на валюту. По факту, выкуп с рынка излишка предложения восстановил котировки доллара и даже чуть подтянул их вверх и на обед дилеры уже ушли при курсе 24,80/24,83 гривны за доллар.

После обеда и ухода с рынка регулятора – на единичных сделках – предложение незначительно превышало спрос. Наблюдатели говорили, что это некоторые нерезиденты продавали небольшие суммы валюты под завтрашний аукцион по размещению ОВГЗ и свои операции с облигациями на вторичном рынке.

В 15:00 котировки снизились до 24,79/24,82 гривен за доллар,а завершилась сессия уровнем 24,78/24,81.

Главные события 4 ноября на межбанке:

1) После начального задирания котировок по сравнению с уже “разогретым” пятничным закрытием до 24,87/24,91 с целью в 25 гривен – затем уже постепенный возврат курса к 24,79/24,82 на 11:00 и завершение сессии на уровне 24,78/24,81 гривны за доллар;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но был замечен с выкупом доллара через Matching. По разным подсчетам купил от $ 30 млн до $ 45 млн, чем и удержал котировки американской валюты от дальнейшего проседания;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,7941 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 5 ноября составил 24,798021.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,79 / 24,82

евро – 27,65 / 27,68

российский рубль – 0,3917 / 0,3926

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1153 / 1,1155

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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