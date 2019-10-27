Гончарук обратился к Эстонии из-за "Северного потока - 2"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу усилить противодействие реализации газопровода “Северный поток – 2”, который строится в обход Украины, в том числе путем скоординированных действий стран-членов Европейского союза (ЕС) и НАТО.

Призыв украинского премьера прозвучал во время двусторонней встречи, состоявшейся 4 ноября, сообщает пресс-служба правительства.

“Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия “Северного потока – 2” для энергетической безопасности Европы”, – сказал Гончарук.

В ответ Рейнсалу отметил важность этого вопроса и согласился с необходимостью скоординировать действия, чтобы противодействовать строительству газопровода.

Новости “Сегодня” писали, что в конце октября Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода “Северный поток – 2” на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.