Turkish Airlines распродает билеты на Балканы и Кавказ

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Turkish Airlines распродает билеты из Украины в страны балканского региона и Кавказа.
Об этом сказано на сайте Turkish Airlines.
Минимальная цена – эконом-класс в обе стороны начинается от $179 (Включены ручная кладь 8 кг, багаж не менее 20 кг, питание на всех сегментах).
Перелеты выполняются с пересадкой в новом аэропорту Стамбула.
Вылеты по промо-цене доступны из Киева, Львова, Одессы, Херсона, Запорожья и Харькова.
Минимальные цены из Киева:
Акция действует – до 15 ноября 2019 года включительно.
Период путешествий – с 18 ноября 2019 года по 22 мая 2020 года.
Минимальное нахождение в выбранном городе должно составлять не менее 2 дней. Максимальное нахождение — не более 6 месяцев.
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