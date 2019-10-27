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Turkish Airlines распродает билеты на Балканы и Кавказ

Turkish Airlines распродает билеты на Балканы и Кавказ

Turkish Airlines распродает билеты из Украины в страны балканского региона и Кавказа.

Об этом сказано на сайте Turkish Airlines.

Минимальная цена – эконом-класс в обе стороны начинается от $179 (Включены ручная кладь 8 кг, багаж не менее 20 кг, питание на всех сегментах).

Перелеты выполняются с пересадкой в новом аэропорту Стамбула.

Вылеты по промо-цене доступны из Киева, Львова, Одессы, Херсона, Запорожья и Харькова.

Минимальные цены из Киева:

  • Кишинев — $179.
  • Баку — $199.
  • София — $199.
  • Тбилиси — $199.
  • Батуми — $199.
  • Бухарест — $199.
  • Констанца — $199.
  • Любляна — $229.
  • Скопье — $229.
  • Подгорица — $229.
  • Дубровник — $229.

Акция действует – до 15 ноября 2019 года включительно.

Период путешествий – с 18 ноября 2019 года по 22 мая 2020 года.

Минимальное нахождение в выбранном городе должно составлять не менее 2 дней. Максимальное нахождение — не более 6 месяцев.

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По материалам Finance.UA
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