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Укрпочта будет предоставлять финансовые услуги - Мининфраструктуры

Укрпочта будет предоставлять финансовые услуги - Мининфраструктуры

В правительстве планируют разрешить Укрпочте предоставлять гражданам финансовые услуги.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью.

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«Количество отделений Укрпочты больше, чем совокупное количество всех банковских отделений. Это – возможность ввести предоставление финансовых услуг в селах, ведь есть много малых сел, где нет никаких банков, а Укрпочта – это фактически единственная связь с внешним миром», – отметил Криклий.

Среди финуслуг рассматривают:

  • выпуск и обслуживание карт;
  • открытие счетов;
  • денежные переводы.

Министр пояснил, что эту идею поддерживают и в Национальном банке Украины. Для ее внедрения нужно, чтобы парламент одобрил ряд законов, после чего Укрпочта сможет предоставлять финансовые услуги, а ее деятельность в селах перестанет быть убыточной.

По материалам РБК-Украина
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