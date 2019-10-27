Межбанк: спекулятивные атаки на гривну усилятся

4 ноября на валютном рынке бизнес уже выйдет в привычный рабочий ритм после завершения прошлого отчетного периода, и не будет уже работать эффект окончания недели. Это добавит статистики торгов на межбанке. По нашим расчетам, объем операций составит $210-270 млн при заключении до 510-620 сделок.

Кроме этого, завтра – один из самых интересных для инвесторов аукционов по размещению ОВГЗ. Будут размещаться облигации на 105,329 и 1386 дней.

Длинные сроки с таким высоким уровнем доходности всегда интересны иностранцам, и Минфин Украины рассчитывает на активные покупки таких бумаг. Часть нерезидентов уже с сегодняшнего дня начнет заводить и продавать под него валюту, что теоретически сработает в пользу гривны.

Против нацвалюты сработает фактор покупок валюты “дочками” иностранных компаний под репатриацию дивидендов. Повышенный спрос таких достаточно сговорчивых по курсу покупателей всегда провоцирует спекулянтов и продавцов на попытки “разогреть” рынок, что они и начнут делать с сегодняшнего дня. Поддадутся ли на это покупатели – покажет ближайшее время, но спекулятивные атаки на гривну в эти дни очень вероятны.

Подыграет им в этом и НБУ, который настроен выкупать предлагаемый доллар на межбанке для пополнения резервов. Применять регулятор как всегда будет Matching. А объем интервенций он постарается сделать не менее дежурных $30 млн. Это только усилит периодические спекулятивные игры по раскачке курса.

Частично в пользу сохранения позиций нацвалюты сейчас играет наличный рынок. Тут курс покупки и продажи доллара в обменках финкомпаний сохраняется в пределах коридора 24,65-24,90 гривен, что психологически работает пока в пользу сдерживания аппетитов спекулянтов на межбанке.

Мы ожидаем на сегодня активные попытки “разогреть” курс со стороны спекулянтов на начале периода покупок “дочками” иностранных компаний валюты под репатриацию дивидендов и котировки по доллару в пределах коридора 24,70-24,95 гривен. Как только “дочки” иностранцев с утра закупят необходимую порцию валюты -мы ожидаем небольшого снижения курса. Но очень вероятный новый выход НБУ с выкупом доллара на межбанке через Matching в пределах дежурных $30 млн не даст просесть котировкам ниже указанного выше уровня 24,70 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,83 / 24,87

евро – 27,72 / 27,76

российский рубль – 0,3905 / 03913

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