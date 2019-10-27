"Метинвест" Ахметова сократил выручку на 10%, EBITDA – на 18%

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы “Метинвест”, в августе 2019 года снизилась на 9,8%, или на 93 млн долларов, а по сравнению с предыдущим месяцем – до 853 млн долларов с 946 млн долларов.

Об этом свидетельствуют предварительные неаудированные консолидированные ежемесячные результаты финансовой отчетности компании

Читайте также: Метинвест планирует инвестировать в экопроекты 670 млн долларов

Согласно отчету, показатель EBITDA по итогам августа составил 119 млн долларов, что на 17,9% (на 26 млн долларов) меньше, чем в июле текущего года (145 млн долларов).

Расходы управляющей компании – 6 млн (7 млн долларов).

Общая выручка в августе-2019 состояла из выручки метдивизиона размером 687 млн долларов (в июле – 721 млн долларов), горнодобывающего – 316 млн долларов (346 млн долларов), внутренние групповые продажи – 150 млн долларов (120 млн долларов).

Общая задолженность компании в августе сократилась на 52 млн долларов по сравнению с июлем – до 2,679 млрд долларов с 2,731 млрд долларов. При этом объем средств сократился на 65 млн долларов – до 238 млн долларов с 303 млн долларов.

Основными акционерами “Метинвеста” являются группа “СКМ” Рината Ахметова (71,24%) и “Смарт-холдинг” Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.