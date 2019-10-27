"Метинвест" Ахметова сократил выручку на 10%, EBITDA – на 18%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы “Метинвест”, в августе 2019 года снизилась на 9,8%, или на 93 млн долларов, а по сравнению с предыдущим месяцем – до 853 млн долларов с 946 млн долларов.
Об этом свидетельствуют предварительные неаудированные консолидированные ежемесячные результаты финансовой отчетности компании
Читайте также: Метинвест планирует инвестировать в экопроекты 670 млн долларов
Согласно отчету, показатель EBITDA по итогам августа составил 119 млн долларов, что на 17,9% (на 26 млн долларов) меньше, чем в июле текущего года (145 млн долларов).
Расходы управляющей компании – 6 млн (7 млн долларов).
Общая выручка в августе-2019 состояла из выручки метдивизиона размером 687 млн долларов (в июле – 721 млн долларов), горнодобывающего – 316 млн долларов (346 млн долларов), внутренние групповые продажи – 150 млн долларов (120 млн долларов).
Общая задолженность компании в августе сократилась на 52 млн долларов по сравнению с июлем – до 2,679 млрд долларов с 2,731 млрд долларов. При этом объем средств сократился на 65 млн долларов – до 238 млн долларов с 303 млн долларов.
Основными акционерами “Метинвеста” являются группа “СКМ” Рината Ахметова (71,24%) и “Смарт-холдинг” Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Штраф за перевозку детей без автокресла: прояснилась ситуация с таксиВчера, 16:25 - 3758 12
Впервые за два года: продажи смартфонов стали расти (инфографика)Вчера, 04:12 - 858 12
На какие надбавки к пенсии вправе рассчитывать пенсионерВчера, 11:10 - 67363 7
Suzuki представила кроссовер за 5300 долларовПозавчера, 22:38 - 37514 5
Украинцы с начала года ввезли иномарок на $2,6 миллиардаВчера, 08:22 - 1193 4
На украинском рынке появится еще один бюджетный кроссовер (фото)Вчера, 23:03 - 16053
Штраф за перевозку детей без автокресла: прояснилась ситуация с таксиВчера, 16:25 - 3758 12
Киевводоканал разрешил менять показатели счетчиковВчера, 15:28 - 2790
В Польше оценили вклад украинцев в развитие экономикиВчера, 17:10 - 2649
Самые востребованные профессии Украины (инфографика)Вчера, 19:00 - 2643
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1922
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2782
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1740
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2671 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 3024