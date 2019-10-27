Ровенский аэропорт закрыл единственный рейс

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Авиакомпания Bukovyna Airlines (Черновцы) совместно с туристическим оператором Join Up закрыли 30 октября рейс “Ровно – Шарм-эль-Шейх”.
Об этом говорится в сообщении международного аэропорта “Ровно”.
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“За время выполнения пассажирских перевозок за период с 23.03.2019 г. по 30.10.2019 г. было совершено 64 рейса, обслужен 11031 пассажир, из которых около 40% гостей из Беларуси. Благодаря совместной работе программа прошла без задержек, сбоев, за что спасибо «Join Up», авиаперевозчику «Bukovyna Airlines». По возвращению с отдыха пассажиры, которые обслуживались в ОКП «Международный аэропорт Ровно», были искренне благодарны и желали развития на будущее Аэропорту Ровно в развитии новых авиасообщений, в частности со странами ЕС”, – отмечается в сообщении.
Рейс в Египет был первым и единственным рейсом в аэропорту в 2019 году.
Стоит отметить, авиакомпания Bukovyna Airlines (Черновцы) совместно с туристическим оператором Join Up решили открыть рейс “Ровно – Шарм-эль-Шейх” с 23 марта.
Также Join Up рассматривала возможность запуска авиарейса из Ровно в Анталию (Турция).
Для жителей Беларуси был организован трансфер в аэропорт “Ровно”.
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